Polizei: Brandursache wohl technischer Defekt

Cloppenburg (mab). Die Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass das Feuer in einem Cloppenburger Schweinestall am Samstagmorgen durch einen technischen Defekt entstanden ist. Wie Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer auf Anfrage der MT bestätigte, hat ein Sachverständiger eine entsprechende erste Einschätzung mitgeteilt. Es habe hinreichende Spuren gegeben, die „höchstwahrscheinlich“ diesen Rückschluss zulassen.



Wie bereits berichtet, wurde der Stallbrand am frühen Samstagmorgen von der Eigentümerin entdeckt – zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In dem verpachteten Schweinestall waren 360 Ferkel eingestallt, die durch den Brand verendeten. Rund 100 Schweine aus einem angrenzenden Stall konnten in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

