„Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe“

Dr. Andreas Pfeiffer © Kreke

Cloppenburg (kre). Vor ethischen Bedenken gegen die Organspende warnt der Cloppenburger Neurologe Dr. Andreas Pfeiffer. Die Entscheidung falle potenziellen Spendern und Angehörigen schwer genug, meint der Mediziner des St.-Josefs-Hospitals im Interview mit der MT. Für ihn ist Organspende ein Akt der Nächstenliebe. " Nicht nur von Christen: Diese persönliche Entscheidung geht uns alle an. Mir ist bewusst, dass wir in den natürlichen Sterbeprozess des Menschen eingreifen, aber nicht um sein Ende zu beschleunigen, sondern weil er unrettbar seine Lebensfähigkeit verloren hat." Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.