„Dieser Ort ist wichtig für die Familien“

Gedenkfeier an Absturzstelle in Staatsforsten

Gedenkfeier: Die Angehörige Debbie Bartlett (links) sprach einige Worte zu den Gästen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Staatsforsten. Mit einer Gedenkfeier haben Stadt, Angehörige und Besucher gestern an acht junge Soldaten erinnert, die am 6. Oktober 1944 mit ihrem britischen Flieger in Staatsforsten abgestürzt waren. „Die Männer haben für eine bessere Welt gekämpft. Das wollen wir fortführen und für Frieden eintreten", sagt Debbie Bartlett, eine der Enkeltöchter des getöteten Bordmechanikers Ronald P. Barton am Sonntag.