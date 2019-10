360 Ferkel verenden bei Stallbrand

Foto: Nordwestmedia / Andre van Elten

Cloppenburg (her). 360 Ferkel sind bei einem Brand am frühen Samstagmorgen in Schmertheim verendet. Wie die Polizei mitteilt, stand ein Stall an der Straße "Feldkamp" bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Eigentümerin hatte das Feuer um 6.16 Uhr bemerkt.



Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern, der Stall brannte komplett nieder. In dem verpachteten Schweinestall waren 360 Ferkel eingestallt, die durch den Brand verendeten. Rund 100 Schweine aus einem angrenzenden Stall wurden umgestallt.



Neben der Polizei waren Feuerwehrkräfte aus Cloppenburg, Molbergen und der ABC-Zug aus Lindern, das DRK Cloppenburg mit einem Rettungswagen, das Kriseninterventionsteam, die EWE und das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg vor Ort. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.



Zur Brandursache konnten laut Polizei bislang keine Angaben gemacht werden, da zunächst die Statik des Stalls überprüft werden muss, bevor das Gebäude betreten werden kann. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.