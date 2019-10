Jugend bringt sich mit ein

Bei der Infotour: Sozialarbeiterin Nicole Gebel (links) und FSJlerin Emma Eilers bei ihrem Besuch in der Liebfrauenschule Cloppenburg.Foto: Viktoria Gerdes



Cloppenburg (mt). „Gib Deinen Ideen einen Raum“: Unter diesem Motto war Sozialarbeiterin Nicole Gebel in Cloppenburg unterwegs. Gemeinsam mit FSJlerin Emma Eilers wollte sie die Jugendlichen auf den Offenen Jugendtreff aufmerksam machen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Wünsche und Ideen zu äußern. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hatte Gebel in den Sommerferien einige bekannte Treffpunkte von Jugendlichen wie den Mehrgenerationenpark, den Stadtpark oder Parkplätze aufgesucht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

