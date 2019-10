Häkchen setzen gegen den Klimawandel

Ausschuss folgt Idee der Grünen: Verwaltung soll bei jedem Vorhaben der Stadt Umweltfolgen grob einschätzen

Versiegelung am Kreisel: Die Stadt baut für die Verbesserung der Öko-Bilanz künftig Stein und Schotter auf öffentlichen Flächen zurück.Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Bemühen um eine Senkung des klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoßes soll die Stadtverwaltung künftig vor jeder politischen Entscheidung die Folgen für Klima, Umwelt und Artenschutz einschätzen. Das sieht ein Vorschlag der Fraktion Bündnis‘90/Grüne vor, den der Planungs- und Umwelt­ausschuss am Montag passieren ließ. Die „Klima-Kennzeichnung“ sollte nach Ansicht der SPD zwei Jahre auf ihre Praxistauglichkeit getestet und dann noch einmal politisch beurteilt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.10.2019 | Landfrauen bilden „starke Gemeinschaft“