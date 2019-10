133 Bauplätze: Stadt wächst bis Ziegelhofstraße

Neues Baugebiet startet mit 33 Parzellen

Cloppenburg. Cloppenburg wächst weiter in Richtung Südwesten. Bis an die Ziegelhofstraße und den Herzog-Erich-Ring soll das Baugebiet Krapendorfer Kämpe in wenigen Jahren erweitert werden. Die Stadt hat rund 15 Hektar Ackerfläche für diesen Zweck aufgekauft. Der Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrates winkte am Mittwochabend den ersten Abschnitt einstimmig durch. Damit soll das bestehende Baugebiet südlich der Freesienstraße bis an die Ziegelhofstraße erweitert werden. 33 neue Bauplätze stünden laut Entwurf auf den rund 4,5 Hektar zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

