Landfrauen bilden „starke Gemeinschaft“

Foto: Heuer

Von Ludger Heuer



Cloppenburg. Bildung, Interessensvertretung und Geselligkeit würden die Landfrauenarbeit auszeichnen, sagte Ina Jahnsen, Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbandes Weser-Ems, beim Kreislandfrauentag im Saal Taphorn vor ca. 250 Frauen. „Ihr sprecht mit Eurem Angebot Alt und Jung, Bäuerin und Nichtbäuerin an.“ Es sei eine starke Gemeinschaft, durch die das Leben auf dem Land attraktiv und liebenswert bleibe. 3581 Mitgliederinnen in 19 Ortsvereinen zählt der Kreisverband Cloppenburg, 30.000 der Regionalverband Weser-Ems. 500.000 sind es bundesweit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.





Vom 25. bis 2. Juni 2020 veranstaltet die Münsterländische Tageszeitung für die Cloppenburger Kreislandfrauen eine Leserreise nach Dresden. Der Preis beträgt pro Person 369 Euro. Anmeldung bis 1. April 2020 unter leserreise@mt-news.de