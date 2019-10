Cloppenburger muss in geschlossene Psychiatrie

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Im Prozess gegen den 26-Jährigen aus Cloppenburg, der sich wegen sexueller Übergriffe auf junge Mädchen und exhibitionistischer Handlungen verantworten musste, ist der Angeklagte zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Darüber hinaus ordnete die Große Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes die zeitlich unbegrenzte Unterbringung des 26-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie an.



Der Angeklagte leidet unter einer schizophrenen Psychose. Diese psychische Störung soll immer wieder zu sexuellen Belästigungen von jungen Mädchen geführt haben. Meist stellte er sich den Kindern auf Rad- und Fußwegen in den Weg und entblößte sich. Im März aber fasste er einem Kind an das Gesäß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.