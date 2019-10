Nur 731 Kinder gehen ganztags zur Schule

Einziger Hort: Im Stockwerk über der frisch sanierten Kita „Du und Ich“ an der Kirchhofstraße (hier der Bewegungsraum) betreibt die Stadt eine Betreuung für Kinder bis 14 Jahre. Der Nachteil: Die Kinder müssen nach dem Unterricht fahren oder gefahren werden. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Spätestens, wenn Kinder aus der Ganztagsbetreuung der Kita herauswachsen, stehen berufstätige Eltern in Cloppenburg vor einem Problem: Nur vier der sieben Grundschulen bieten einen Ganztagsbetrieb an, den im vergangenen Schuljahr 731 Kinder genutzt haben.



Angesichts dieser „Betreuungslücke“ hat die Stadtverwaltung im Schulausschuss des Stadtrates auf die Möglichkeit hingewiesen, auch in Schulen eine so genannte „Groß-Tagespflege“ einzurichten. Das sei realistischer, als in jeder Grundschule einen Hort einzurichten, meinte Fachbereichsleiter Reinhard Riedel in einem Bericht an den Schulausschuss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

