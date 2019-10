Drogenberatung ist zurück auf der Straße

Blick zurück mit den Gründern: (von links) Geschäftsführer Serdar Sartis, Landrat Johann Wimberg, Ex-Kreisdirektor Jochen Hollinderbäumer, der stellvertetende Bürgermeister Cloppenburgs, Klaus-Dieter Ackmann, und der Regionalleiter Winfried Wigbers. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Drogenberatung ist wieder dort gelandet, wo sie einst begonnen hat: auf der Straße. Mit einer halben Stelle, die der Landkreis finanziert, besucht die „Drobs“ in ihrem Jubiläumsjahr suchtgefährdete und abhängige Menschen an ihren Treffpunkten, vorwiegend im Cloppenburger Stadtgebiet.



Die zweite halbe Stelle ist im Haus Edith Stein angesiedelt, um vor allem ältere Suchtkranke zu betreuen, die vor Jahren von Heroin auf Methadon umgestellt worden sind. „Diese Menschen sind älter geworden“, erklärte Leiterin Britta Hildebrandt gestern am Rande des Festakts zur 25-Jahr-Feier. Vor allem ihre gesundheitliche Verfassung, aber auch die Frage nach Arbeitschancen erforderten heute mehr Aufmerksamkeit, betonte die Leiterin. Der Bedarf an Suchthilfe lässt nicht nach: Über 360 gefährdete oder schon abhängige Menschen haben allein 2018 Rat bei der Drogenberatung Cloppenburg gesucht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.