Weitere Gewaltausbrüche beim Cityfest gemeldet

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Cloppenburger Polizei hat am Montag weitere Gewaltausbrüche während des Cityfestes gemeldet. Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen: Mehrere Personen sind am Samstag verletzt worden. Bereits am Samstagnachmittag sind nach Angaben der Polizei drei Mitarbeiter einer Gaststätte an der Bürgermeister-Heukamp-Straße angegriffen worden. Unter Verdacht stehen drei Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren. Sie sollen die drei Mitarbeiter im Alter von 32 bis 38 Jahren durch Schläge und Tritte leicht verletzt haben.



Der Vorfall sollte ein paar Stunden später allerdings seine Fortsetzung finden: Eine der drei verdächtigen Männer vom Nachmittag – ein 26-Jähriger – ist gegen 21.35 Uhr vor einer Gaststätte an der Bahnhofstraße nun selbst angegriffen worden. Dabei handelte es sich um eine etwa 20-köpfige Gruppe. Zunächst sei der Wagen des 26-Jährigen mit Schlagwerkzeugen beschädigt worden. Als noch weitere Personen aus der Gaststätte dazukamen, sei eine Schlägerei entstanden, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Dabei flogen offenbar nicht nur die Fäuste, sondern es wurden auch die Schlagwerkzeuge eingesetzt.



Polizisten eilten sofort zum Tatort und konnten die Schlägerei beenden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen mehrere Tatverdächtige. Noch während des Einsatzes seien außerdem mehrere verdächtige Fahrzeuge kontrolliert worden.