Cityfest-Lauf platzt aus allen Nähten

Den wohl größten Spaß beim Citylauf hatten die Bambinis, die nach 400 Metern begeistert von den Zuschauern im Ziel empfangen wurden. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Über 1300 Läuferinnen und Läufer haben am diesjährigen Cityfestlauf teilgenommen, davon alleine über 450 an den beiden Hauptläufen über die zehn und sechs Kilometerstrecke. Eine nach Meinung der Organisatoren mittlerweile nicht mehr ordnungsgemäß abzuwickelnde Teilnehmerzahl. Sie zeigten sich unzufrieden mit der Sicherung der Laufstrecke und forderten mehr Unterstützung durch die Stadt Cloppenburg als Ausrichter der Traditionsveranstaltung.



Der für das Team Ultra Sport laufende Andreas Bröring drückte dem 24. Cloppenburger Cityfestlauf seinen Stempel auf. Im Hauptlauf über die zehn Kilometer Distanz benötigte der Lohner 35:49 Minuten und hatte satte 1:30 Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Anatoli Schmidt. Den meisten Spaß und die wohl größte Zuschauerzahl hatten wohl die Bambinis bei ihren Läufen über 400 Meter. Mehrere hundert Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde standen an den Absperrungen und feuerten die jüngsten Teilnehmer an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

