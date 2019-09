Zwei weitere Polizisten auf dem Cityfest verletzt

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Auf dem Cloppenburger Cityfest sind erneut Polizisten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 21-Jähriger aus Lastrup vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Gegen den jungen Mann wird jetzt ermittelt.



Wie bereits berichtet, sind in der Nacht zuvor bereits drei Beamte angegriffen worden, als sie Schlägereien beenden wollten. Zwei von ihnen wurden dabei verletzt. Die Zahl der attackierten Polizisten hat sich damit auf fünf erhöht.



Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Cloppenburger Stadtpark. Den beiden Beamten sei dabei eine Gruppe von Jugendlichen aufgefallen. Die Polizisten entschlossen sich, eine Kontrolle bei den Jugendlichen durchzuführen. Mehrere Mitglieder der Gruppe hätten dabei ein aggressives Verhalten gegenüber den Beamten gezeigt und sich geweigert, ihre Personalien herauszugeben. Um die Identität feststellen zu können, sollten diese Jugendlichen deshalb auf die Wache gebracht werden.



Ein 21-Jähriger aus Lastrup leistete erheblichen Widerstand: Er trat wild um sich und verletzte dabei die beiden Beamten. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um gerichtlich verwertbare Beweise zu sichern, ob der 21-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte. Der Lastruper muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.