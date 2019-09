Profis quälen sich durch den Sandkasten

Der Sandkasten im Cloppenburger Stadtpark hatte es in sich und entpuppte sich für einige Fahrer als Stolperfalle. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Die 5. Auflage des Cloppenburger Cyclocrossrennens, deren Wertung in den 20. Weser-Ems Cup einfließt, bot wieder Radsport vom Allerfeinsten. Mit einem Start-Ziel-Sieg überraschte der Niederländer Gosse van der Meer die Konkurrenz im Hauptrennen der Elite-Fahrer.



Der Rundkurs durch den Cloppenburger Stadtpark verlangte den Akteuren alles ab. Zudem quälte ein Sandkasten die müden Beine und zwang die Fahrer, ihr Rad durch den immer tiefer werden Sand zu wuchten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon jetzt exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.09.2019 | Polizisten auf dem Cityfest attackiert