Bissig, rockig: Frontmann Nasio und Bassist Jens von den „Sharks“ auf der Bernay-Bühne. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Cityfest wirkt, sogar gegen Wetter: Milde Luft, nur ein paar Tropfen von oben und große Stimmung an den Bühnen und Theken. Frontmann Nassio von den „Sharks“ wunderte sich: „Es regnet und hier ist alles voll.“ Klar. Schon zum zweiten Song tanzten die ersten Zuhörer ausgelassen vor der Bühne am Bernay-Platz: Respekt.



Hinter der klassischen Rock-Cover-Band stecken echte Profis wie Bassmann Jens. Sonst zupft der Steak-Fan („alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt“) den Rhythmus für Blues-Profi Richie Arndt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

