Polizei: Cityfest startet friedlich

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Zu späterer Stunde hatte die Polizei dann doch etwas zu tun: Insgesamt aber ist die Polizei mit dem Auftakt des Cloppenburger Cityfestes am Donnerstagabend zufrieden. „Man darf von einem friedlichen Volksfest sprechen – absolut zufriedenstellend“, erklärte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer am Freitagvormittag. Das positive Fazit wurde lediglich von zwei Schlägereien in der Nacht zu Freitag getrübt.



Kurz nach Mitternacht wurde ein 33-Jähriger aus Emstek in der Lange Straße von einer bislang unbekannten Person angegriffen – offenbar grundlos. Der Emsteker bekam einen Schlag ins Gesicht und musste aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor 2 Uhr gerieten ein 32-jähriger und ein 23-Jähriger (beide aus Cloppenburg) in der Straße „Am Capitol“ zunächst in einen Streit – dann flogen die Fäuste. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht etwaige Zeugen – Hinweise unter 04471/18600.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.09.2019 | Diebe stehlen 1080 Dosen Bier