Diebe stehlen 1080 Dosen Bier

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Die Polizei sucht Zeugen für einen ungewöhnlichen Diebstahl in Cloppenburg: Die Diebe haben an der Boschstraße aus einer Lagerhalle insgesamt 1080 Dosen Bier gestohlen. Der Diebstahl passierte in der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr. Wie die Polizei um Freitag mitteilte, nutzten die Diebe offenbar einen roten Transporter, um das Bier zu verladen.



In der Halle an der Boschstraße wurde das Bier der Marke Solizo auf 45 Paletten mit jeweils 24 Dosen gelagert. Das Gelände war frei zugänglich – wie die Polizei mitteilte, war die Halle offenbar auch nicht verschlossen. Die Diebe konnten samt Bier spurlos verschwinden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.



Erst vor gut zwei Wochen haben Diebe ebenfalls an der Boschstraße zugeschlagen. In der Nacht zu Samstag, 15. September, verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände und stahlen Paletten im Wert von 3000 Euro von der Ladefläche eines Sattelaufliegers. Auch zu diesem Vorfall werden noch Zeugen gesucht.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.09.2019 | Politik will Schwimmsicherheit erhöhen