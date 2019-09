„Wir haben nicht nur Bierstand und Bratwurst“

Dr. Wolfgang Wiese eröffnet 42. Cityfest

Eröffnung bei Regen: Das Cityfest startete gestern Nachmittag mit dem Fassbieranstich. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Alfons Lücking schaute immer wieder auf sein Handy, die Wetter-App dürfte am Donnerstag der Dauerbrenner auf dem Smartphone des Cityfest-Organisators gewesen sein. Danach ging der bange Blick stets gen Himmel. „Das Cityfest und wir lassen uns vom Regen nichts anhaben. Das Wetter ist uns egal, wir feiern trotzdem“, sagte schließlich Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Donnerstagnachmittag zur Eröffnung des 42. Cloppenburger Stadtfestes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

