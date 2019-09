Politik will Schwimmsicherheit erhöhen

Schwimmkurs: Nicht einmal die Hälfte der Schüler hat nach der Grundschule das Bronzeabzeichen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Knapp unter 30 Prozent der Jugendlichen an den städtischen Oberschulen Pingel Anton und Johann Comenius haben einen Sprachförderbedarf. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die Verwaltung im Schulausschuss vorgestellt hat. Die Zahlen umfassen laut Erhebung „Schüler (fast) ohne Deutschkenntnisse“. Ingo Götting, Leiter der Grundschule St. Andreas, sieht einen Grund in der Abschaffung der Sprachlernklassen.



Ebenfalls Handlungsbedarf sahen die Ausschussmitglieder bei der Schwimmsicherheit von Kindern. Nur rund 45 Prozent der Kinder haben nach der Grundschule mindestens das Bronzeabzeichen. Bei der Grundschule St. Augustinus lag der Anteil nur bei 25 Prozent. „Ein Grund dürfte die Sanierung im Soestebad gewesen sein", erklärte Stadträtin Petra Gerlach.