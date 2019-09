Cityfest: Man trifft sich wieder!

Foto: Vorwerk

Während des Aufbaus für das 42. Cityfest haben die Marktbeschicker Michael und Tanja Friedrich bereits einen ersten Blick auf unsere aktuelle Beilage geworfen. Auf 32 Seiten gibt es heute alles rund um das Cloppenburger Stadtfest. Für drei Tage heißt es nun: „Man trifft sich wieder“. Zahlreiche Bands auf vielen Bühnen, der Familiennachmittag sowie das Cyclo-Cross-Rennen und der Citylauf stehen unter anderem auf dem Programm. Die offizielle Eröffnung findet heute, Donnerstag, um 16 Uhr in der Stadtmitte statt. Foto: Vorwerk

