Tropenholz als Soeste-Steg: „Alles legal“

Üppige Balkenlage: Nach Auskunft der Stadt verlangt die Statik das.

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der lang ersehnte Ausbau des Soeste-Radwegs bis zum Ambührener See hat nicht nur Freude ausgelöst. Weil die Stadt zur Überbrückung der Flussniederung üppig Tropenholz aus Gabun verarbeiten lässt, hat der ehemalige Ratsherr Fritz Thole der Verwaltung Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Schutz der afrikanischen Wälder vorgeworfen. Die Stadt hat das zurückgewiesen.



In Zeiten des Klimawandels sei der Einsatz von Bongossi-Holz gedankenlos, wenn nicht sogar schädlich, meint Thole, der sich an die Presse wandte. „Klimaschutz sieht anders aus. Die Vernichtung dieser Regenwälder durch Holzeinschlag oder Brandrodung wird weltweit kritisiert und verurteilt“, betont er. Die Verwaltung widersprach Tholes Vorwürfen auf der ganzen Linie. Tatsächlich stamme das Holz aus „legalen Abbaugebieten“, die besonders zertifiziert sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

