500. Baby des Jahres: Willkommen, Lene!

Glückwünsche für das 500. Baby und seine Eltern: Anika Meyer mit der kleinen Lene und ihrem Mann Markus, rechts im Bild Hebamme Birte Sprock und Chefarzt Dr. Arno Rütten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Am Sonntag um um 19.49 Uhr ist Lene auf die Welt gekommen: 3145 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß, kerngesund. „Die könnte schon zum Friseur“, scherzt Vater Markus. Denn das Mädchen trägt dichte braune Haare wie ihre Mutter Anika Meyer (28). Tochter Emma (6) hat jetzt eine kleine Schwester.



Dem Ehepaar aus Hoheging brachte Lutz Birkemeyer, der Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals, am Mittwoch Blumen ans Bett. Lene ist das 500. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik geboren worden ist. Für Chef­arzt Dr. Arno Rütten ist das jedes Mal ein kleines Wunder: „Was kann‘s Schöneres geben, als einer Mutter helfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen.“ Keine Frage. Hebamme Birte Sprock lächelte dazu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

