Sozialarbeit hat keine Zeit für Brennpunkte

Tagsüber friedlich, nachts ein Problem: Auf dem Schulhof St. Andreas treffen sich spät abends Alkohol- und Drogenkonsumenten. Die Polizei rückte etliche Male an – ohne dauerhaften Erfolg. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine aufsuchende Sozialarbeit in Cloppenburg, die sich um die über 50 Treffpunkte von Jugendlichen im Stadtgebiet kümmert, ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung zurzeit weder personell noch fachlich zu leisten. Die städtische Jugendpflege sei „komplett ausgelastet“, teilte Stadträtin Petra Gerlach am Montagabend im Sozialausschuss des Stadtrates mit.



Auch die neu eingestellte Fachkraft, die den offenen Jugendtreff im Stadion betreuen soll, habe „keine Kapazitäten frei", erklärte Gerlach, obwohl diese Einrichtung noch gar nicht eröffnet worden ist. Denn der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung am alten Hallenbad verzögert sich, weil der personelle Notstand im Bauamt der Stadt herrscht, wie Gerlach einräumte.