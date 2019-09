Entlassene Betreuerinnen gehen leer aus

Tränen flossen: Als zwei Betreuerinnen die BBS Technik in Cloppenburg verlassen mussten, sammelten Schüler über 600 Unterschriften für ihre Weiterbeschäftigung – vergebens. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die bisher vom Land geleistete Schulsozialarbeit für Flüchtlinge an den Berufsbildenden Schulen soll nicht vom Landkreis Cloppenburg übernommen werden. Das hat der Schulausschuss des Kreistages bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung empfohlen.



Die Mehrheit folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung, die aus grundsätzlichen Erwägungen eine Kreisfinanzierung von Landesaufgaben in der Schule ablehnt. Zugleich verweist der Landkreis auf ein anderes Projekt, das die Lücke schließen soll und bereits seit vier Jahren läuft. Unter dem Namen „Integra“ betreut das Caritas-Sozialwerk junge BBS-Schüler aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

