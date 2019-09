TVC gliedert Handballteam in GmbH aus

Archivfoto: Langosch

Cloppenburg. Seine erste Handball-Männermannschaft hat der TV Cloppenburg in eine GmbH ausgegliedert. Die Mitglieder haben während der jüngsten Generalversammlung des Vereins am Montagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt.



97 Mitglieder waren gekommen, um unter anderem über das neue Konstrukt zu diskutieren. Hauptgesellschafter ist gemäß den Statuten der Handball-Bundesliga der Turnverein Cloppenburg, er hält künftig 35 Prozent der Anteile. So gebe es Einsicht und ein Mitspracherecht. Die Positionen der GmbH-Geschäftsführer übernehmen Maik Niehaus und Ralf Sandmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

