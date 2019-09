Ampel soll Sicherheit erhöhen

Ampel soll kommen: Damit soll die Kreuzung sicherer gemacht werden.Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Den Bau einer Ampel an der Kreuzung Löninger Straße/Warthestraße haben die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses einstimmig befürwortet. Vorbild ist dabei die Anlage an der Kreuzung Friesoyther Straße/Inselstraße/ Bunzlauer Straße. „Diese Lösung hat sich in den letzten Monaten sehr positiv dargestellt“, heißt es seitens der Verwaltung in der Beschlussvorlage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.