Cityfest: Dreh‘ dein Ding und schick‘ es uns

Videogrüße einfach per Whatsapp an 0157-58721596 schicken

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Verabredung mit den Freunden, das Wiedersehen mit alten Kollegen oder Küsse an den Liebsten und die Liebste: Zum Cityfest bietet die Münsterländische Tageszeitung wieder kostenlose Gruß- und Kussanzeigen an.



In diesem Jahr können erstmals auch Videobotschaften eingeschickt werden. Und es ist ganz einfach. Nehmen Sie die Grüße mit dem Handy auf und schicken Sie das Video per Whatsapp an die Nummer 0157-58721596. Dabei gilt: in der Kürze liegt die Würze. Die Grüße in Bewegtbildern sollten nicht länger als zehn Sekunden sein.



Wir schneiden alle Beiträge zu einem Film zusammen und veröffentlichen diesen an den drei Cityfest-Tagen auf unserer Facebook-Seite und unserem Youtube-Kanal. Egal ob zu Hause am nächsten Morgen beim Katerfrühstück, noch am Abend direkt vom Cityfest oder beim Treffen vor der nächsten Party: Bei der Gestaltung der Videobotschaft haben sie die freie Wahl. Annahmeschluss für die Videos ist am Samstag um 14 Uhr.



Natürlich bieten wir auch wieder die Gruß- und Kussanzeigen in schriftlicher Form an. Ganz einfach und kostenlos. Schicken Sie Ihre Nachricht per Mail an grussanzeigen@mt-news.de oder besuchen Sie unsere Internetseite unter folgender Adresse: www.mt-news.de/anzeigen/gruss-_kussanzeigen.php.





