Dechant will, dass die Kirche Macht abgibt

Machten Politik (von links): Dr. Wolfgang Wiese, Bernd Strickmann, Dr. Julia Schulte to Bühne, Silvia Breher und Bernd Deeken. Foto: kes

Von Martin Kessens

Cloppenburg. Auch der Shantychor fehlte nicht: Deutlich an den TV Talk „Inas Nacht“ angelehnt hatte CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher ihr Thekengespräch im „Bernay’s“. Das Thema lautete „Unser Oldenburger Münsterland 2040“. Als Gäste dabei waren Dechant Bernd Strickmann, Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, Jungunternehmer Bernd Deeken und die Direktorin des Museumsdorfes, Dr. Julia Schulte to Bühne.

Zu reden gab es genug, etwa über die Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität.