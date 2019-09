Kramer-Hinte verewigt auch „Paletten-Ella“

Das kenn ich doch: Für die Besucher der Ausstellung gibt es viel zu entdecken. Foto: Kessens

Von Martin Kessens

Cloppenburg. Zu Ehren des 2009 verstorbenen Künstlers Heinz Kramer-Hinte hat Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Wochenende eine Ausstellung in der Kunsthalle im Kulturbahnhof eröffnet. Zu sehen sind Malereien und Zeichnungen aus Cloppenburg und Umgebung.

Kramer-Hinte wäre im September hundert Jahre alt geworden. Zu verdanken sei die Ausstellung seiner Tochter Monika. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

