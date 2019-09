Rohbau sorgt schon für glänzende Augen

Enthüllt: Dr. Julia Schulte to Bühne präsentiert ein Original-Plakat aus der Harpstedter Dorfdisco. Foto: ah

Von Andreas Heidkamp

Cloppenburg. Zur Baustellenfete hatte das Museumsdorf in die ehemalige Harpstedter Dorfdisco „Zum Sonnenstein“ eingeladen. Eröffnen wird das Freilichtmuseum seine neue Attraktion in einem Jahr, am 19. Und 20. September 2020.



2014 hatte die Kultdisco ausgedient. ein Jahr später fiel die Entscheidung, das Gebäude abzubrechen und in Cloppenburg wieder aufzubauen. Im September 2018 kam mit der Giebelwand das erste Bauteil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

