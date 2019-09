Bestohlen und geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Geschlagen und bestohlen wurde ein 23-jähriger Emsteker in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr. Nachdem er zunächst mit vier Jugendlichen auf dem Schulfhof des Clemens-August-Gymnasiums (CAG) in Cloppenburg zusammengesessen hatte, schlugen einige der Jugendlichen plöttzlich auf den jungen Mann ein. Anschließend stellte er fest, dass ihm seine Kopfhörer fehlten. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 zu melden.