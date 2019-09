„Es lohnt sich, von unten Druck zu machen“

Rund 800 Teilnehmer bei Klimademo

Hohe Beteiligung: Die Anzahl der Teilnehmer überstieg die Erwartungen der Organisatoren.Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes und Anna Siemer



Cloppenburg. Für einen besseren Klimaschutz sind am Freitagvormittag mehrere hundert Bürger auf die Straße gegangen. Die Polizei spricht von 500 Demonstranten, der Veranstalter von rund 1000. Die tatsächliche Teilnehmerzahl dürfte nach MT-Schätzungen in der Mitte liegen. Die von Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufene Bewegung „Fridays for Future“ hatte in Cloppenburg auch viele Erwachsene sowie Mitglieder von Vereinen, Parteien und Verbänden motiviert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.





