Brücke schafft Verbindung zur Innenstadt

Animation: Armin Nöh stellte im Fachausschuss diese Planung für den Bau der Verbindungsstraße vom Krankenhaus zur Innenstadt vor. Grafik: © Büro Archisurf (Bremen)

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Pläne für den Ausbau der Verbindung vom Krankenhaus zum Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße hat Armin Nöh in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. „Wenn alles gut läuft, wollen wir im März 2020 mit den Baumaßnahmen beginnen“, erklärte der Fachbereichsleiter. Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Passage „Altes Stadttor“ über die Soeste bis auf Höhe des ehemaligen Krankenhaushaupteinganges. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.