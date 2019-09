Bad bereitet schnelleren Zugang vor

Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Die Kritik an langen Warteschlangen in den Spitzenzeiten ist offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen: Der Leiter des Soestebads, Kai Sudowe, hat dem Kultur- und Sport­ausschuss des Rates Vorschläge für einen schnelleren Zugang der Gäste und einfachere Bezahlung gemacht. Die Stadt will bis zur nächsten Saison Konsequenzen aus den „Stauungen“ ziehen.



Überlegt wird, die Bezahlung auch bargeldlos per EC-Karte möglich zu machen. Um das umständliche Nachzahlen zu vermeiden, wenn Besucher die zuvor gewählte Badezeit überschritten haben, wird erwogen, den gesamten Vorgang ans Ende des Besuchs zu legen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

