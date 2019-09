Allein neues Hofdach kostet 280.000 Euro

Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das größte Insektenhotel der Kreisstadt steht im Museumsdorf: Hummeln und Mauerbienen nisten im Lehmverschmierten Fachwerk der historischen Häuser zu Hunderten. Dr. Julia Schulte to Bühne sieht die Fluglöcher allerdings mit gemischten Gefühlen. Denn der zunehmende Verfall öffnet den geschützten Arten immer mehr Risse und Schlupf­löcher.



Wie Wind und Wetter dem Museum zugesetzt haben, schilderte die Direktorin den Mitgliedern des Cloppenburger Kultur- und Sportausschusses bei einem Rundgang. Feuchtigkeit dringt in die Gefache des Lehmspeichers am Haakenhof ein – bis ganze Fächer herausfallen. Die Dächer des Cappelner Anwesens, das vor 69 Jahren nach Cloppenburg umzog, sind allesamt marode. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

