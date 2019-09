Cloppenburg: Hochburg der Spielautomaten

Durch die Brille der Spieler betrachtet: Schablonen mit „Zockersprüchen“ und unbequemen Wahrheiten über Spielsucht klebt Studentin Alexandra Korbmacher aufs Pflaster der Lange Straße. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Cloppenburg hält einen traurigen Rekord: In der Kreisstadt ist die Dichte an Geldspielautomaten höher als in Hannover. In der Landeshauptstadt müssen sich rechnerisch 572 Einwohner einen „Daddel­automat“ teilen. In Cloppenburg kommt schon auf 326 Bewohner ein Glückspielgerät. 117 Automaten sind hier genehmigt. Darauf hat die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention der Stiftung Edith Stein am Mittwoch während einer Straßenaktion hingewiesen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

