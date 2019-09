„Sonnenstein“ lädt schon mal ein

Noch nicht fertig: Die Diskothek „Zum Sonnenstein“ wird in einem Jahr eröffnet. Foto: Lukas Denis

Cloppenburg (mt). Noch genau ein Jahr dauert es, bis die Dorfdiskothek „Zum Sonnenstein“ wieder in altem Glanz eröffnet wird. Um den Countdown zur Eröffnung einzuläuten, lädt das Museumsdorf Cloppenburg am morgigen Freitag, 20. September, ab 16 Uhr dazu ein, bei Musik der 1970er bis 1990er Jahre im und vor dem Rohbau zu feiern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.