Jugend schätzt die Kameradschaft

Im Wettkampf: Die Jugendfeuerwehr bereitet sich in ihren Übungsstunden darauf vor. Foto: FFW Cloppenburg / Lichtfuß

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Es war für mich schon immer klar, dass ich zur Feuerwehr möchte. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis ich endlich zehn Jahre alt war“, erzählt Bjarne Fahlbusch. Ab diesem Alter können Interessierte Mitglied werden.



Zurzeit sind der Gruppenführer und seine Mitstreiter unter anderem mit der Organisation des 50-jährigen Jubiläums der Abteilung beschäftigt. Gefeiert wird am Sonntag auf dem Gelände der Feuerwehr am Pingel Anton. „Gruppenführer sind eine Art Klassensprecher, wir sind Verbindungsglied zum Jugenfeuerwehrwart Philipp Wehkamp“, erklärt Fahlbusch, der das Amt gemeinsam mit Maximilian von Hammel ausübt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.