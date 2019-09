Stadt geht mit „Entschotterung“ voran

Pflegeleichte Steinöde will die Stadt auf ihren Flächen zurückbauen. Häuslebauer sollen freiwillig verzichten. Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Cloppenburger sollen bei der Gestaltung ihres Grundstücks auf Schottergärten verzichten und stattdessen heimische Gehölze pflanzen. Das sieht ein dringender Aufruf vor, den der Stadtrat auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne einmütig verabschiedet hat. Die Stadt geht dabei mit gutem Beispiel voran und renaturiert Schotterflächen in ihren öffentlichen Anlagen.



Felsbrocken-Ansammlungen und Schotterbeete werden durch Sträucher und Stauden ersetzt. Die UWG setzte diese Forderung nach einer strittigen Debatte mit 16 zu vier Stimmen bei elf Enthaltungen durch. Die Unabhängigen und die Grünen erklärten, die Stadt könne von ihren Bürgern nicht verlangen, was sie selbst nicht beherzige. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.