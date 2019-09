Gaby Heckmann steht an Spitze des Stadtrates

Große Mehrheit für Ratsfrau, aber Streit um ihren Stellvertreter

Rat unter neuer Führung: Gaby Heckmann ist neue Vorsitzende. Benedikt Möller (links) ihr Stellvertreter. Bürgermeister Wiese gratulierte ihnen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Gabriele Heckmann aus Kellerhöhe ist mit überwältigender Mehrheit zur neuen Vorsitzenden des Cloppenburger Stadtrates gewählt worden. Die Ratsfrau aus Kellerhöhe, die bisher als Stellvertreterin amtiert hat, erhielt gestern Abend in einem offenen Votum 32 von 33 Stimmen und tritt damit die Nachfolge des verstorbenen Heinz-Georg Berg an. Streit und eine Kampfabstimmung gab es hingegen um die Stellvertreter-Position. Mit 25 zu acht Stimmen setzte sich in der geheimen Abstimmung CDU-Kandidat Benedikt Möller aus Bethen gegen den SPD-Ratsherrn Andreas Borchers durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

