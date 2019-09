Benecke lässt tief in kranke Seelen schauen

Verstörende Einblicke: Die Gedankenwelt von Psychopathinnen stellte Lydia Benecke in ihrem Vortrag „Psychopathinnen: Die Psychologie des weiblichen Bösen“ vor. Unterstützt wurde sie von ihrem Freund dem Feuerkünstler Sebastian Burda. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Cloppenburg. Entspannt sitzt Lydia Benecke in einem gemütlichen Sessel auf der Bühne der gut besuchten Cloppenburger Stadthalle. Die Kriminalpsychologin nimmt die Besucher mit in die Welt der Psychologie und enttarnt gemeinsam mit ihnen die Gedanken- und Gefühlswelt von Psychopathinnen. In ihrem Vortrag „Psychopathinnen: Die Psychologie des weiblichen Bösen“ zeigt Lydia Benecke am Freitagabend auf, wie Psychopathinnen denken, handeln und wie geschickt sie ihre Umwelt manipulieren.



Benecke analysiert in ihrem Vortrag Fallgeschichten von Täterinnen und zeigt, wie skrupellos Psychopathinnen handeln, sich hinter der Rolle der schutzbedürftigen, schwachen Frau verstecken und auf diese Weise oft lange Zeit unentdeckt schwerste Straftaten bis hin zum brutalen Mord begehen können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

15.09.2019 | Diebe stehlen Paletten im Wert von 3000 Euro