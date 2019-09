Diebe stehlen Paletten im Wert von 3000 Euro

Bei Dieben heiß begehrt: Die geklauten Europaletten verschwinden auf dem Schwarzmarkt. Die Polizei empfiehlt, die Paletten zu sichern. Foto: Kästle/dpa

Cloppenburg. DDie Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Cloppenburg. In der Nacht zu Samstag haben Diebe den Zaun eines Firmengeländes an der Boschstraße aufgeschnitten und sogar ganze Teile entfernt, um auf das Gelände zu gelangen. Auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers wurden sie fündig: Sie hatten es auf Paletten abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 2.30 Uhr, eine beträchtliche Stückzahl verladen haben. Der Wert der Beute: 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.



Das Unternehmen selbst sucht in den sozialen Netzwerken nach etwaigen Zeugen - zumal in der Nähe das Speedway-Rennen mit rund 4000 Zuschauern stattgefunden hat. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei vermummte Männer und einen weißen Sprinter, der direkt neben dem Betriebsgelände abgestellt wurde. Für hilfreiche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist laut einem Facebook-Beitrag eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt worden.



Derartige Diebstähle passieren seit Monaten immer wieder - und nehmen nicht ab. Der Grund: Die auf den ersten Blick scheinbar wertlosen Paletten sind einfach zu erbeuten. In großer Menge werden sie für die Täter lukrativ. Sind die genormten Paletten erst einmal geklaut, verschwinden Sie spurlos auf dem europäischen Schwarzmarkt. „Das ist ein bundesweites Phänomen. So verzeichnen Firmen aus Speditionsbranchen, aber auch belieferte Unternehmen stetige Verluste von einigen Millionen Euro“, erklärte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer der MT. Auffällig ist, dass die Diebe immer dreister vorgehen. „Sie klettern über Zäune oder schneiden sie auf. Oder es werden die Schlösser von Hallentoren geknackt“, so Ebmeyer.



„Die Täter nehmen offenbar auch billigend in Kauf, dass sie von Zeugen beobachtet werden könnten“, erklärte Ebmeyer der MT. Offenbar spionieren die Täter, die sich oft auch in kleinen Gruppen organisieren, vorher die Betriebsgelände aus, ehe sie bei einer günstigen Gelegenheit zuschlagen. Ebmeyer spricht dabei von einem „plumpen Vorgehen“ - in einigen Fällen nutzen sie sogar die Kräne und Gabelstapler der Firma, um das Diebesgut vom Gelände zu schaffen. Bisherige Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass die Täter oft in der Nähe ihres Wohnortes agieren und sich auch nicht davor scheuen, die gestohlenen Paletten auch in nahegelegenen Betrieben zum vermeintlichen Schnäppchenpreis anbieten.



Doch wie können sich die Unternehmen schützen? Neben einigen Tipps empfiehlt die Polizei die so genannten RFID-Paletten. In denen sind unsichtbare Transponder eingebaut. Mit dieser Technik will die Logistikbranche auf das Phänomen reagieren.



Diese Tipps hat Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für die Firmen:



- Beobachten Sie Ihr Umfeld und achten Sie auf Personen, die möglicherweise das Firmengelände ausspionieren. Auch Fahrzeuge zu ungewöhnlicher Tages- und Nachtzeit können verdächtig sein.

- Prägen Sie sich Merkmale verdächtiger Personen und Fahrzeuge ein. Notieren Sie sich die amtlichen Kennzeichen.

- Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter, damit auch sie aufmerksam sind.

- Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

- Lagern Sie die Paletten am besten in Gebäuden oder in massiv gesicherten Containern.

- Wenn das nicht möglich ist, erschweren Sie einen schnellen Abtransport der Diebesbeute durch Lagerung im Zentrum des Grundstückes, umringt von für Diebe unattraktivem Material und Baufahrzeugen.

- Sichern Sie firmeneigene Geräte, Hebekräne und Gabelstapler gegen die Benutzung durch Täter.

- Sichern Sie das Firmengelände mittels geeigneter Umzäunung, Beleuchtung, Alarmanlagen oder sogar einer Videoüberwachung.

