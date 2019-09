Deddens brettert in die Herzen der Motorsport-Fans

René Deddens (rote Kappe) konnte die Erwartungen des Publikums erfüllen und wurde Dritter bei der „Night of the Fights“ in Emstekerfeld. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Der Franzose David Bellego hat das Jubiläumsrennen des Spektakels „Night of the Fights“ auf der Speedwaybahn des MSC Cloppenburg gewonnen. Bellego, amtierender Langbahn-Weltmeister und mehrmaliger französischer Meister, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte im Finale vor Adrian Gala aus Polen. 4000 begeisterte Motorsport-Fans waren im Emstekerfelder Speedway-Oval dabei.



Nach drei Jahren Abstinenz stand mit René Deddens erstmals auch wieder ein MSC-Pilot auf dem Treppchen. Kurz nach dem nicht ganz so perfekten Start im Finale fand Deddens die optimale Spur und hätte dabei fast für die erhoffte Sensation sorgen können.