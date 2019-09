Zaun und Lager im Wald sollen verschwinden

Unverkaufte Weihnachtsbäume und Astschnitt: Die Reste lagern hochgestapelt am Waldrand. Foto: MT

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Konflikt um die Nutzung der Bührener Tannen haben sich der Landkreis und die Stadt Cloppenburg offensichtlich auf einen Kompromiss verständigt. Um Erholung Suchenden den gesetzlich garantierten freien Zugang zur Landschaft zu sichern, sollen ein ohne Genehmigung gebauter Zaun und ein Lagerplatz des Tannenhofs wieder geräumt werden, wenn der Bebauungsplan gültig wird.



Das geht aus der bisher unveröffentlichten Abwägung hervor, die der MT jetzt vorliegt. Bau- und Naturschutzfachleute des Landkreises halten das „Sondergebiet“ in den Bührener Tannen für „problematisch“, weil im Wald die Forstwirtschaft, die Erholung und die Natur Vorrang genießen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

