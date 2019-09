Ärger um Weihnachtsbäume im Wald

Abgestellte Maschinen im Wald: Die Grünen beklagen eine unkontrollierte Ausbreitung des Tannenhofs. An anderer Stelle sind massenhaft unverkaufte Weihnachtsbäume im Unterholz aufgeschichtet worden.

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ohne große Debatte hat die Politik bisher die Genehmigung eines Betriebsgeländes in den Bührener Tannen mit großer Mehrheit durchgewunken. Jetzt regt sich Protest. Die Grünen werfen der Stadt und der Gruppe CDU/FDP/Zentrum im Rat vor, eine illegale Waldumwandlung nachträglich zu legalisieren.



Das geplante Sondergebiet für den Tannenhof Meyer solle offensichtliche Rechtsverstöße des Betriebs heilen, rügt der Ratsherr Klaus Jaspers. Auf einem Gelände,das im Flächennutzungsplan als Wald festgesetzt ist, seien schon vor Jahren Bäume illegal gerodet worden, um eine Tannenbaum-Schonung anzulegen. Die so entstandene Gewerbefläche sei obendrein „rechtswidrig eingezäunt" worden, kritisiert der Ratsherr.