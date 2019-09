Mit Wechsel steigt Akzeptanz

Am Tag der Gründung 1969: Günther Brinkmann, Ulrich Behrens, Axel Thomsen, Helmut Engraf, Michael Thomsen, Heinz-Josef Meinders, Christian Bergmann, Hermann Hülskamp, Michael Reudink, Hermann-Josef Koopmeiners, Ludger Kalkhof, Josef Sangmeister und Hans Reudink (von links). Foto: Chronik

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Anfangs noch skeptisch beäugt, hat sich die Jugendfeuerwehr in Cloppenburg schnell zu einem wichtigen Baustein entwickelt. Die Abteilung feiert am 22. September ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Fest und zahlreichen Aktionen.



Die Idee entstand durch die Teilnahme 1969 an einem Bezirksentscheid, verschiedene Feuerwehren waren auch mit ihren Jugendlichen angetreten. „Es war gut, den Horizont zu erweitern und sich bei anderen etwas abzuschauen“, sagt Axel Thomsen, der mit zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.