Mutmaßlicher Exhibitionist steht vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen sexueller Übergriffe und exhibitionistischer Handlungen muss sich seit Mittwoch ein 26-Jähriger aus Cloppenburg vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Die Jugendkammer ist für den Fall zuständig, weil es sich bei den Opfern um Kinder handelt.



Laut Anklage soll sich der 26-Jährige im Januar dieses Jahres in Cloppenburg vor zwei Kindern entblößt haben.

Im März dieses Jahres hat er laut Anklage ein zehnjähriges Mädchen gegen dessen Willen geküsst sowie das Mädchen unsittlich im Bereich des Gesäßes berührt. Der 26-Jährige soll einschlägig vorbestraft sein. Geprüft werden muss in dem Verfahren die Frage, inwieweit der Angeklagte schuldfähig ist. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

