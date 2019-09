Frauen steigen bei Fußballstudie mit ein

Bewegung mit Ball: Die Frauengruppe startete im Rahmen der einjährigen Studie am Montagabend im Stadion an der Friesoyther Straße. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Um eine Frauengruppe ist die bundesweit erste Studie zum Thema Fußball als Gesundheitssport erweitert worden. Auftakt war am Montagabend, unter dem Motto „Fit & Fun mit Fußball“ treffen sich über 20 Teilnehmerinnen nun ein Jahr lang einmal in der Woche zum Fußballtraining.



Wie berichtet, waren fünf Männergruppen im August gestartet, gleichzeitig kam der Wunsch nach einem Angebot für Frauen auf. „Nach einem Aufruf haben sich dann viele gemeldet“, berichtet Prof. Dr. Joachim Schrader, der die Studie medizinisch mit seinem Team begleitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.