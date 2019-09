Platz auf dem Treppchen spielt keine Rolle

Weitsprung: Die Disziplin war eine von insgesamt drei Wertungen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ein gemeinsames Miteinander mit sportlichen Herausforderungen stand am Dienstag bei den „Special Olympics“ im Stadion an der Friesoyther auf dem Programm. Fünf Förderschulen aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta beteiligten sich.



Organisiert wurde die Veranstaltung von der Förderschule St.-Vincenzhaus. „Jeder kann teilnehmen, ganz nach seinem individuellen Können. Platzierungen spielen keine Rolle“, erklärt Egon Kassens, der die Veranstaltung gemeinsam mit Kerstin Schöwing vorbereitet hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.